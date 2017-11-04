Оргкомитет начал подготовку к инаугурации новоизбранного президента

Вчера, 3 ноября под председательством Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики Алмазбека Усенова состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики.

Организационный комитет был образован соответствующим Указом Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в соответствии с которым 24 ноября 2017 года было определено днем официального вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся разработки программы мероприятий по подготовке церемонии, а также места проведения и контингента приглашаемых на церемонию лиц.

Также были рассмотрены вопросы организационного характера, связанные с реализацией всех необходимых мер для проведения церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики.

Членами организационного комитета в ходе заседания были высказаны предложения и замечания, в связи с чем председателем оргкомитета были даны конкретные поручения государственным органам.