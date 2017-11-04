Президент выделил 3 млн сомов на обновление монумента Дружбы народов

Президент Алмазбек Атамбаев выделил 3 млн 111 тысяч сомов на благоустройство монумента Дружбы народов, символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 3 111 000 (три миллиона сто одиннадцать тысяч) сомов для оказания финансовой поддержки мэрии города Бишкек на благоустройство монумента Дружбы народов, символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России, и прилегающей территории сквера на проспекте Чуй, площадь Ала-Тоо.