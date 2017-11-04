Погода
$ 69.26 - 69.54
€ 80.37 - 81.07

Президент выделил 3 млн сомов на обновление монумента Дружбы народов

175  0
ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев выделил 3 млн 111 тысяч сомов на благоустройство монумента Дружбы народов, символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 3 111 000 (три миллиона сто одиннадцать тысяч) сомов для оказания финансовой поддержки мэрии города Бишкек на благоустройство монумента Дружбы народов, символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России, и прилегающей территории сквера на проспекте Чуй, площадь Ала-Тоо.

URL: http://www.vb.kg/369170
Теги:
Алмазбек Атамбаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  