Анджелина Джоли планирует свадьбу с британским бизнесменом в Камбодже

Голливудская актриса Анджелина Джоли счастлива в новых отношениях и намерена скрепить их узами брака, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на The Hollywood Life.

По данным таблоида, одна из самых привлекательных женщин в мире завела роман с неким 40-летним британским бизнесменом и филантропом. Влюбленные настолько тщательно скрывают свои отношения, что об этом не знают ни муж, актер Брэд Питт, ни многочисленные дети Джоли.

Отмечается, что Анджелина намерена снова (в четвертый раз) выйти замуж, несмотря на еще не оформленный развод с Питтом. Якобы церемония будет очень скромной и пройдет в узком кругу по буддийской традиции. Свадьба состоится в Камбодже, в одном из заповедников. Сама Джоли никак не комментирует данную информацию. Между тем, по данным таблоида, в настоящее время Питт крутит роман с 21-летней актрисой Элой Пурнелл.

Ранее СМИ муссировали вскрывшиеся подробности семейной жизни Бранджелины (так за глаза журналисты называют Питта и Джоли). Якобы брак актеров был обречен с самого начала, а их расставание являлось вопросом времени из-за "постоянных драм и злости". Напомним, одна из самых красивых голливудских пар - Анджелина Джоли и Брэд Питт - заявила о разводе в сентябре прошлого года. Влюбленные поженились в августе 2014, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.