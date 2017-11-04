Сестра нью-йоркского террориста из Узбекистана дала первое интервью

Cестра Сайфулло Саипова, которого обвиняют в теракте в Нью-Йорке, впервые рассказала журналистам о своем брате, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Настоящее время".

По словам Умиды Саиповой, ее отец и другой брат уже два дня находятся на допросах в узбекских спецслужбах. "С тех пор, как мы услышали об этом, мы все в шоке. Мать только что выписали из больницы: она была без сознания два дня. Она была в ужасе. Нас всех допрашивали. Отца и дядю до сих пор где-то держат и допрашивают. Они сказали, что отпустят их домой, когда им разрешит начальство", - поделилась женщина.

Сестра подозреваемого умоляет президента США Дональда Трампа не выносить ее брату смертный приговор. По ее словам, Сайфулло не мог в одиночку совершить теракт. Отмечается, что ранее Трамп потребовал приговорить Саипова к смертной казни, а перед этим - отправить в Гуантанамо.

"Нет, ни в коем случае не надо его приговаривать к смерти вот так сразу. Я должна сказать об этом этому справедливому суду в США. Я должна увидеть, удостовериться, что этот человек - тот самый мой брат, с которым я говорила за день до этого. Кто-то отравил его разум, и он обязательно придет в себя!" - уверена женщина. По ее словам, семья часто общалась с Саиповым после его отъезда в Америку. Он скучал по дому и хотел вернуться в Узбекистан. "Он вообще не рвался в Америку. Его друг предложил ему поучаствовать в лотерее гринкарт. И он выиграл, а его друг - нет. Брат был в шоке, долго не верил, что выиграл. Когда выиграл, долго искал информацию о переезде. Долго думал, уходить с работы в Ташкенте или нет", - рассказала женщина.

Сообщается, что в Ташкенте Сайфулло Саипов закончил финансовый вуз и работал бухгалтером в одной из гостиниц.

"Он собирался вернуться обратно, сильно скучал по дому. Иногда во время телефонных разговоров он плакал, говорил, что скучает. Но каждый раз у него появлялись какие-то обстоятельства, из-за которых он не мог вернуться. То один ребенок, то второй. Когда мать последний раз ездила к нему в США, он и тогда ей говорил, что планирует вернуться", - подчеркнула Умида Саипова.

Женщина сказала, что признаков религиозности ее брат не проявлял. И даже борода, которую он носил, якобы не была признаком исламского экстремиста.

"Если бы мы знали, что у него такие взгляды - мы бы его обязательно привезли обратно в Узбекистан. Он начал носить бороду уже после того, как женился в Америке. Мы были в шоке, не ожидали увидеть его с бородой. Я спросила его: почему он отрастил бороду? Он ответил, что начал носить ее в целях безопасности и чтобы выглядеть старше. Потому что, по его словам, его однажды избили на заправке грабители, думая, что он молодой, и он хотел выглядеть старше. К тому же он работал дальнобойщиком и находился в дороге по десять дней, ему не всегда удобно было бриться", - отметила она.

Умида Саипова заявила, что последний раз говорила с братом за день до 31 октября.

"Я говорила с ним, у него было хорошее настроение, как обычно. Он сказал, что купил пирожное, точно такое же, как я ему делала. Ему нравились пирожные", - рассказала женщина.

"Мы хотим поехать в Америку и увидеться с ним, узнать от него самого, что случилось. Мы не знаем, кто отравил его разум. Может есть какая-то организованная группировка. Он был очень доверчивым и простым человеком, всегда был готов помочь. То, что он сделал, он не мог сделать в одиночку. Это невозможно себе представить", - заявила Умида.

Уроженец Ташкента Сайфулло Саипова приехал в Америку в 2010 году, выиграв гринкарту в лотерее. Тогда ему был 21 год. Он жил во Флориде, потом в Огайо и в последнее время в городе Паттерсоне в Нью-Джерси. Его знакомые в США отзываются о нем, как об агрессивном молодом человеке с финансовыми проблемами, но не как о радикальном исламисте. Семья Саипова в Ташкенте считалась благополучной и совсем не религиозной. До отъезда в США молодой человек окончил финансовый вуз и работал бухгалтером в одной из ташкентских гостиниц.

Узбекские спецслужбы пообещали оказать властям США помощь в расследовании теракта в Нью-Йорке 31 октября. Согласно обвинениям, которые были предъявлены в суде вечером в четверг, 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов арендовал грузовик, выехал на нем на Манхэттен и задавил насмерть восемь человек и ранил еще 12.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем на Uber. Следователи предполагают, что идеями джихадистов Саипов увлекся уже в США. В последний год перед терактом мужчина жил в Нью-Джерси и, по словам соседей, общался с людьми, которые выглядели как исламисты. В суде в четверг Саипов рассказал, что свою акцию планировал "около года", а непосредственную подготовку вел два месяца, и день атаки он выбрал неслучайно: во время празднования Хэллоуина на улицах города особенно многолюдно. По его словам, грузовик он арендовал 22 октября и предварительно отработал на нем повороты на улице, на которой планировал совершить нападение. Также Саипов заявил, что рассчитывал задавить еще больше людей и хотел доехать до Бруклинского моста, но случайно врезался в автобус. Ранее узбекские СМИ рассказали о родителях нью-йоркского террориста.