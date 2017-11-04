Погода
$ 69.26 - 69.54
€ 80.37 - 81.07

Сестра нью-йоркского террориста из Узбекистана дала первое интервью

739  0
www

Cестра Сайфулло Саипова, которого обвиняют в теракте в Нью-Йорке, впервые рассказала журналистам о своем брате, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Настоящее время".

По словам Умиды Саиповой, ее отец и другой брат уже два дня находятся на допросах в узбекских спецслужбах. "С тех пор, как мы услышали об этом, мы все в шоке. Мать только что выписали из больницы: она была без сознания два дня. Она была в ужасе. Нас всех допрашивали. Отца и дядю до сих пор где-то держат и допрашивают. Они сказали, что отпустят их домой, когда им разрешит начальство", - поделилась женщина.

Сестра подозреваемого умоляет президента США Дональда Трампа не выносить ее брату смертный приговор. По ее словам, Сайфулло не мог в одиночку совершить теракт. Отмечается, что ранее Трамп потребовал приговорить Саипова к смертной казни, а перед этим - отправить в Гуантанамо.

"Нет, ни в коем случае не надо его приговаривать к смерти вот так сразу. Я должна сказать об этом этому справедливому суду в США. Я должна увидеть, удостовериться, что этот человек - тот самый мой брат, с которым я говорила за день до этого. Кто-то отравил его разум, и он обязательно придет в себя!" - уверена женщина. По ее словам, семья часто общалась с Саиповым после его отъезда в Америку. Он скучал по дому и хотел вернуться в Узбекистан. "Он вообще не рвался в Америку. Его друг предложил ему поучаствовать в лотерее гринкарт. И он выиграл, а его друг - нет. Брат был в шоке, долго не верил, что выиграл. Когда выиграл, долго искал информацию о переезде. Долго думал, уходить с работы в Ташкенте или нет", - рассказала женщина.

Сообщается, что в Ташкенте Сайфулло Саипов закончил финансовый вуз и работал бухгалтером в одной из гостиниц.

"Он собирался вернуться обратно, сильно скучал по дому. Иногда во время телефонных разговоров он плакал, говорил, что скучает. Но каждый раз у него появлялись какие-то обстоятельства, из-за которых он не мог вернуться. То один ребенок, то второй. Когда мать последний раз ездила к нему в США, он и тогда ей говорил, что планирует вернуться", - подчеркнула Умида Саипова.

Женщина сказала, что признаков религиозности ее брат не проявлял. И даже борода, которую он носил, якобы не была признаком исламского экстремиста.

"Если бы мы знали, что у него такие взгляды - мы бы его обязательно привезли обратно в Узбекистан. Он начал носить бороду уже после того, как женился в Америке. Мы были в шоке, не ожидали увидеть его с бородой. Я спросила его: почему он отрастил бороду? Он ответил, что начал носить ее в целях безопасности и чтобы выглядеть старше. Потому что, по его словам, его однажды избили на заправке грабители, думая, что он молодой, и он хотел выглядеть старше. К тому же он работал дальнобойщиком и находился в дороге по десять дней, ему не всегда удобно было бриться", - отметила она.

Умида Саипова заявила, что последний раз говорила с братом за день до 31 октября.

"Я говорила с ним, у него было хорошее настроение, как обычно. Он сказал, что купил пирожное, точно такое же, как я ему делала. Ему нравились пирожные", - рассказала женщина.

"Мы хотим поехать в Америку и увидеться с ним, узнать от него самого, что случилось. Мы не знаем, кто отравил его разум. Может есть какая-то организованная группировка. Он был очень доверчивым и простым человеком, всегда был готов помочь. То, что он сделал, он не мог сделать в одиночку. Это невозможно себе представить", - заявила Умида.

Уроженец Ташкента Сайфулло Саипова приехал в Америку в 2010 году, выиграв гринкарту в лотерее. Тогда ему был 21 год. Он жил во Флориде, потом в Огайо и в последнее время в городе Паттерсоне в Нью-Джерси. Его знакомые в США отзываются о нем, как об агрессивном молодом человеке с финансовыми проблемами, но не как о радикальном исламисте. Семья Саипова в Ташкенте считалась благополучной и совсем не религиозной. До отъезда в США молодой человек окончил финансовый вуз и работал бухгалтером в одной из ташкентских гостиниц.

Узбекские спецслужбы пообещали оказать властям США помощь в расследовании теракта в Нью-Йорке 31 октября. Согласно обвинениям, которые были предъявлены в суде вечером в четверг, 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов арендовал грузовик, выехал на нем на Манхэттен и задавил насмерть восемь человек и ранил еще 12.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем на Uber. Следователи предполагают, что идеями джихадистов Саипов увлекся уже в США. В последний год перед терактом мужчина жил в Нью-Джерси и, по словам соседей, общался с людьми, которые выглядели как исламисты. В суде в четверг Саипов рассказал, что свою акцию планировал "около года", а непосредственную подготовку вел два месяца, и день атаки он выбрал неслучайно: во время празднования Хэллоуина на улицах города особенно многолюдно. По его словам, грузовик он арендовал 22 октября и предварительно отработал на нем повороты на улице, на которой планировал совершить нападение. Также Саипов заявил, что рассчитывал задавить еще больше людей и хотел доехать до Бруклинского моста, но случайно врезался в автобус. Ранее узбекские СМИ рассказали о родителях нью-йоркского террориста.

URL: http://www.vb.kg/369173
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  