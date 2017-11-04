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В Таджикистане снимут с должностей имамов c зарубежным образованием

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Правительство Таджикистана объявило, что все имамы, получившие религиозную подготовку за рубежом, будут сняты со своих должностей в рамках мер по предотвращению радикализации.

Имамы, обученные за рубежом, будут освобождены от своих должностей в течение ближайших двух недель и немедленно заменены местными священнослужителями, сказал он.

Член комитета сообщил, что около 20 имамов, которые "использовали свою должность в мечетях для совершения преступлений", были осуждены за "экстремистскую религиозную деятельность". Он не уточнил, где эти имамы получили религиозную подготовку.

В Таджикистане существует только одно учреждение, в котором граждане могут получать образование, чтобы стать имамами.

URL: http://www.vb.kg/369174
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