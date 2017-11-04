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Учёные нашли на Марсе "кипящий" океан

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Учёные нашли на Марсе "кипящий" океан. По данным издания ToDay News Ufa, его точное местонахождение пока неизвестно, но сам климат красной планеты предполагает его наличие, передает 5 канал.

По мнению специалистов, на снимках из космоса он почти незаметен, так как спрятан в твердой породе. Ночью, при температуре -153 градусов океан замерзает, а днём при температуре +35 нагревается, транспортируя тем самым на большие расстояния огромные массы песка.

Обозреватель ToDay News Ufa также отмечает, что мы привыкли - вода закипает при 100 градусах, но на Марсе это происходит при нуле. Даная гипотеза доказательств пока не имеет, но такие "странствующие" моря и океаны объясняют необычный ландшафт планеты с дюнами, оврагами и каньонами.

URL: http://www.vb.kg/369176
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