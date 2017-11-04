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У пирамиды Хеопса нашли древнее "инопланетное послание"

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На спутниковых снимках египетских пирамид ученый обнаружил послание инопланетян, сообщает "Московский комсомолец".

Американский сценарист Гэри Паркер во время изучения спутниковых снимков египетских пирамид обнаружил рядом с пирамидой Хеопса древние письмена огромных размеров. Более того, он утверждает, что смог расшифровать их и теперь уверен, что эти таинственные знаки оставили на Земле пришельцы.

Сценарист сразу определил, что "инопланетное послание" сделано на иврите. Похожие надписи он уже встречал ранее на на плато долины Гизе.

Отмечается, что Паркер давно мечтал найти следы пребывания на Земле инопланетян и на сей раз его ожидания оправдались, по крайней мере, на его взгляд. Одна из обнаруженных им надписей переводилась как "Я тот, кто я есть – творец всего сущего", а вторая гласила: "Я бог и повелитель исподнего мира". Помимо этого была и третья надпись. В ней говорилось, что следующий визит инопланетян на Землю состоится уже совсем скоро - в 2022 году, пишет сайт телеканала "Звезда".

URL: http://www.vb.kg/369177
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