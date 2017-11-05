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Хокинг рассказал об угрозе человечеству со стороны роботов

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Искусственный интеллект в скором времени может стать "новой формой жизни, которая превзойдёт человека", считает британский учёный Стивен Хокинг, передает RT.

"Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то создаст искусственный интеллект, который сможет совершенствовать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдёт человека", - цитирует Хокинга Daily Mail.

Он отметил, что искусственный интеллект вскоре может заменить людей.

Учёный также призвал граждан как можно больше интересоваться наукой, так как, по его мнению, если этого не произойдёт, то "последствия будут серьёзными".

"Я думаю, мы достигли точки невозврата. Наша Земля становится слишком маленькой для нас, население растёт пугающими темпами, и мы рискуем уничтожить самих себя", - добавил Хокинг.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является "самой большой опасностью", с которой сталкивается человечество.

URL: http://www.vb.kg/369178
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