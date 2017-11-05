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Зоологи нашли новый вид орангутангов

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Казалось бы, все открытия, по крайней мере связанные с животными и растениями, в XXI веке уже могли быть сделаны, но международная группа зоологов доказала обратное. Она нашла новый вид орангутангов на севере острова Суматра. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

То, что это действительно отдельный вид приматов, удалось доказать с помощью исследования: ученые извлекли дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) из костей самца, который был убит в ходе одного из конфликтов с местными жителями, и сравнили его митохондриальную ДНК с той же частью генетического кода нескольких десятков других орангутангов.

В результате сравнения стало ясно, что найденные орангутанги - отдельный вид приматов, который возник около трех миллионов лет назад.

Говорить об угрозе исчезновения позволяет тот факт, что на Суматре живет небольшая по численности колония, а в других частях Индонезии таких орангутангов вовсе нет, сообщает РИА Новости.

URL: http://www.vb.kg/369179
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