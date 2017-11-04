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Президент поручил кабмину урегулировать проблему с углем для населения

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 4 ноября, встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Они обсудили ситуацию на кыргызско-казахстанской границе и принимаемые меры по оказанию поддержки товаропроизводителям, грузоперевозчикам и предпринимателям, несущим убытки в результате сложившейся ситуации на контрольно-пропускных пунктах соседней страны, где продолжает наблюдаться большое скопление большегрузных транспортных средств.

Кроме того, глава государства был проинформирован о проводимом комплексе работ по подготовке отраслей экономики, социальных объектов и населения к осенне-зимнему периоду, проведении ремонтных работ на основных энергетических объектах для обеспечения стабильной работы энергетической системы страны во время отопительного сезона.

Глава государства обратил внимание премьер-министра на вопросы ценообразования на уголь, отметив, что правительству нужно обеспечить тщательную выработку механизмов регулирования цен на уголь в интересах потребителей.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость принятия всех необходимых мер для стабильного и бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом в отопительный период.

URL: http://www.vb.kg/369182
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков
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