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Бабанов прокомментировал уголовное дело в отношении него

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Аида Джумашева

Накануне, 4 ноября, обвиняемый в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды депутат парламента от фракцми "Республика-Ата-Журт" Омурбек Бабанов распространил на своей странице в социальной сети Facebook комментарий по возбужденному в отношении него уголовному делу.

В своем обращении, парламентарий отрицает свой вину. По его словам, дело "надуманно и шито белыми нитками".

Приводим полный текст обращения Омурбека Бабанова:

Уважаемые кыргызстанцы,

Сегодня все мы стали свидетелями произвола со стороны правоохранительных органов, которые возбудили абсолютно надуманное, политическое уголовное дело в отношении меня. Там все шито белыми нитками, и это известно каждому из нас.

К сожалению, мне так и не дали возможность реализации всех реформ, которые бы не позволяли такой произвол.

Властьимущие не могут понять, что не Бабанов источник всех проблем. От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся.

Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Правда все равно выйдет.

Я все ещё надеюсь на мудрость власти и думаю, что это все признают ошибкой. Власть должна заниматься не пустой политикой, а реформами во благо народа.

Прошу власти задуматься, ведь любая несправедливость в конечном счете выйдет в свет, не совершайте ошибок прошлых лет. Будьте объективными, иначе в стране установится автократия, от которой мы так много лет стремились уйти!

URL: http://www.vb.kg/369183
Теги:
Омурбек Бабанов, уголовная ответственность
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