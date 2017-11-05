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Кыргызстанка не смогла победить на конкурсе "Мисс Земля"

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Айдана Абдуваитова

20-летняя кыргызстанка Бегимая Назарова не смогла занять призовое место на международном конкурсе красоты "Мисс Земля".

Вчера, 4 ноября, в Маниле прошел финал конкурса. Физик из Филипин 26-летняя Карен Ибаско завоевала титул "Мисс Земля - 2017".

Жюри конкурса выбрали также трёх вице-мисс - "Мисс Огонь", "Мисс Воздух" и "Мисс Вода". Победительницей в "огненной" номинации стала россиянка Лариса Викина из Екатеринбурга. Воздушная корона досталась австралийке Нине Робертсон, "Мисс Водой" названа колумбийка Джулиана Франко.

Конкурсантка из Кыргызстана Бегимая Назарова не смогла пройти в финал конкурса.

"Мисс Земля" - один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он отличается от других тем, что акцентируется на проблемах окружающей среды. Конкурс проходит под эгидой ООН. Участницы должны иметь активную позицию по вопросам охраны окружающей среды и живой природы и подготовить проекты по улучшению экологической обстановки на глобальном и региональном уровне.

URL: http://www.vb.kg/369184
Теги:
соотечественники
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