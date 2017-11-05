ДТП на правительственной трассе: 5 человек погибли, 1 сгорел заживо (фото)

В результате ДТП, произошедшего сегодня, 5 ноября, по проспекту Манаса под мостом сгорел один человек. Информацию об этом "ВБ" подтвердили на станции Бишкекской скорой помощи.

Всего в ДТП погибло пять человек.

"В машинах было восемь человек - две девушки и шесть мужчин. "Тойота камри" столкнулась с другим автомобилем марки "Тойота". Водитель одной из машин сгорел заживо. Две девушки и двое мужчин скончались на месте. Они получили травмы не совместимые с жизнью. Трое человек доставлены в крайне тяжелом состоянии в реанимационные отделения Национального госпиталя и БНИЦТиО", - проинформировали в "скорой".

Вызов на 103 поступил в 4.18 утра. На месте работали четыре бригады скорой помощи.

Фото из страницы Айбека Бараташвили и Азият Жекшеева в Facebook.