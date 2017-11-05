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ДТП на правительственной трассе: 5 человек погибли, 1 сгорел заживо (фото)

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Аида Джумашева

В результате ДТП, произошедшего сегодня, 5 ноября, по проспекту Манаса под мостом сгорел один человек. Информацию об этом "ВБ" подтвердили на станции Бишкекской скорой помощи.

Всего в ДТП погибло пять человек.

"В машинах было восемь человек - две девушки и шесть мужчин. "Тойота камри" столкнулась с другим автомобилем марки "Тойота". Водитель одной из машин сгорел заживо. Две девушки и двое мужчин скончались на месте.  Они получили травмы не совместимые с жизнью. Трое человек доставлены в крайне тяжелом состоянии в реанимационные отделения Национального госпиталя и БНИЦТиО", - проинформировали в "скорой".

Вызов на 103 поступил в 4.18 утра. На месте работали четыре бригады скорой помощи.

Фото из страницы Айбека Бараташвили и Азият Жекшеева в Facebook.

URL: http://www.vb.kg/369185
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Комментарии
Жаку Токонов
05.11.2017, 11:30
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Плюсов: 6
Минусов: 1
Комментариев: 12

Арты кайрылуу болсун.

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Таку Сагын
05.11.2017, 11:38
Карма: +25
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Плюсов: 27
Минусов: 2
Комментариев: 50

Как на войне. Каждый день ДТП каждый день умирает. Очень плохо.

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