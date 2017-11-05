Погода
$ 69.38 - 69.60
€ 80.54 - 81.10

В Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи

807  0

В Саудовской Аравии в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией задержали одиннадцать принцев и четырех министров, сообщает телеканал Дождь.

Кроме того, сообщается о задержании десятков бывших министров страны. Всем им предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, отмечает телеканал.

Согласно неподтвержденным данным, среди обвиняемых числятся саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих, а также бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Ранее король Саудовской Аравии Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что в высших правительственных кругах есть люди, "которые ставят свои личные интересы выше общественных" и занимаются незаконным обогащением.

Саудовский король рассказал о проведении "серии кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью" и издал указ по борьбе с коррупцией. Согласно указу был сформирован Антикоррупционный комитет под председательством наследного принца.

В число задач комитета входит проведение антикоррупционных расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также запрет на выезд подозреваемых из страны.

URL: http://www.vb.kg/369186
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  