В Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи

В Саудовской Аравии в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией задержали одиннадцать принцев и четырех министров, сообщает телеканал Дождь.

Кроме того, сообщается о задержании десятков бывших министров страны. Всем им предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, отмечает телеканал.

Согласно неподтвержденным данным, среди обвиняемых числятся саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих, а также бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Ранее король Саудовской Аравии Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что в высших правительственных кругах есть люди, "которые ставят свои личные интересы выше общественных" и занимаются незаконным обогащением.

Саудовский король рассказал о проведении "серии кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью" и издал указ по борьбе с коррупцией. Согласно указу был сформирован Антикоррупционный комитет под председательством наследного принца.

В число задач комитета входит проведение антикоррупционных расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также запрет на выезд подозреваемых из страны.