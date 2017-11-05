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Милиция нашла мужчину, стрелявшего в Маевке в своего приятеля

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Аида Джумашева

Личность мужчины, стрелявшего в своего приятеля в селе Маевка, установлена. Об этом сегодня, 5 ноября, "ВБ" сообщили в ГУВД Чуйской области. 

Уточняется, что мужчина отрицает свою вину.

"В пострадавшего стреляли из газопневматического пистолета. Задержанный отрицает причастность к произошедшему. Однако потерпевший в своем заявлении указал именно на него. В настоящий момент проводится следствие. Мужчина находится под домашним арестом", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, 18 октября, селе Маевка Чуйской области неизвестные стреляли в мужчину. Стрельба была возле одного из рынков села Маевки. С самого начала потерпевшего не удалось опросить, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже мужчина отказался писать заявление, а потом все же обвинил своего приятеля.

URL: http://www.vb.kg/369187
Теги:
ГУВД, стрельба
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