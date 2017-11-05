В Париже открылся ресторан для нудистов

В Париже открылся первый во Франции ресторан, где посетители могут пообедать без одежды. Об этом сообщает Известия.

Помещение ресторана O'Naturel рассчитано на 40 человек. При входе в заведение посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. При этом прохожие снаружи не могут увидеть, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен.

Средний чек в заведении составляет около €30, передает "РИА Новости".

Портал iz.ru сообщал, что британские нудисты день осеннего равноденствия отметили массовым заплывом в Северном море. За участие в акции каждый заплатил £16. Собранные средства были направлены на благотворительность.