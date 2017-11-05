Львов-геев сфотографировали на востоке Африки

Необычную сцену удалось запечатлеть британскому фотографу Полу Гольдштейну в национальном парке Масаи-Мара в Кении, пишет Tengrinews со ссылкой на The Sun.

Путешественник сфотографировал львов-гомосексуалистов - двух самцов, которые пытались спариваться. "Все продолжалось более минуты. Было видно, что хищники привязаны друг к другу. Это было удивительно, никогда не видел ничего подобного", - рассказал фотограф.

В апреле 2016 года похожую сцену засняла в Ботсване путешественница из Бельгии Николь Камбре. "Я впервые узнала о гомосексуализме у львов, - рассказала женщина Daily Mail. - Но когда я вернулась домой и прочитала про них, я поняла, что это не такое уж необычное явление".

Издание отмечает, что, помимо львов, однополые отношения встречаются у более чем 450 разновидностей животных, включая фламинго, зубров, жуков, кабанов-бородавочников, альбатросов, дельфинов, страусов, сов и пингвинов.