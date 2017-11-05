Уборщица вернула 5 миллионов тенге посетителю кафе в Алматы

Честность уборщицы одного из кафе удивила жителя Алматы, который потерял сумку с пятью миллионами тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"31 октября я продал машину своему другу, и первого (ноября - прим.автора) мы пошли с ним отметить это в суши-кафе. Я собирался положить деньги в банк и поэтому барсетку со всеми деньгами, там было пять миллионов тенге, взял с собой. Мы посидели, вышли, я приехал домой, смотрю, нет барсетки", - рассказывает житель Алматы Темирлан.

Как раз в этот момент, по его словам, в кафе его сумку нашла уборщица заведения Бахыт. Женщина раскрыла барсетку и среди денег увидела чек о пополнении баланса сотового телефона.

"Как только я кинулся искать барсетку, мне звонит неизвестный номер. Оказывается, эта уборщица кафе нашла меня по номеру в чеке, позвонила и сказала, что я оставил в кафе барсетку с деньгами. Я сразу же на такси примчался туда", - говорит Темирлан.

Вернувшись в кафе, он узнал, что Бахыт никому не рассказала о находке, даже администратору, который, увидев пересчитывающего крупную сумму мужчину, заинтересовался происходящим.

"Я начал пересчитывать свои деньги, все верно. Я так обрадовался! От души захотелось ей отдать 100 тысяч тенге. Я отдал, она не сразу приняла, такая скромная, классная, не хотела брать деньги, но я настоял и оставил ей. Такие люди же так редко встречаются", - сказал Темирлан.