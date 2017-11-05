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Певица, влюбившись, помогла бежать криминальным авторитетам в Баку

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В Азербайджане арестована известная певица, выступающая под сценическим именем Федая Лачин, за помощь в организации дерзкого побега двух криминальных авторитетов, сообщает Tengrinews.

23 октября из следовавшего в Баку охраняемого спецпоезда сбежали обвиняемые в убийствах и других преступлениях заключенные - Этибар Мамедов по прозвищу "Бродяга Этибар" и Али Агами, известный как "Крутой Али". Этибар Мамедов 1980 года рождения. В молодости был осужден за убийство надзирателя тюрьмы. В 2015 году был арестован за двойное убийство Али Агами 1989 года рождения был арестован за убийство в 2015 году вместе с "Бродягой Этибаром" Побег рецидивистов получил большой общественный резонанс и стал самым обсуждаемым событием в стране.

"Подобных дерзких, спланированных и успешных побегов не было давным-давно - разве что в 90-е годы", - пишет издание. Интерес к этому событию особенно подогрело присутствие в деле популярной в Азербайджане артистки.

"Вряд ли даже сценаристы Голливуда и Болливуда, вместе взятые, смогли бы придумать любовную историю криминального авторитета и известной певицы, которая сейчас у всех на устах. Ее драматизм и даже некоторый трагизм хоть и не дотягивает до уровня Ромео и Джульетты, однако рискует стать основой для сюжета любовной мелодрамы какого-нибудь режиссера.

Судите сами - женщина, успешно реализовавшая себя на сцене, построившая неплохую карьеру, поставила все под удар во имя любви к ранее судимому опасному рецидивисту. Более того, сейчас, когда ей грозит большой тюремный срок, она не говорит ничего плохого о своем возлюбленном и, похоже, готова всем пожертвовать ради него", - говорится в статье. Мамедова Федая Барис гызы выступает под сценическим именем Федая Лачин Певица вместе с криминальным авторитетом "Бродягой Этибаром"

Стало известно, что певица навещала возлюбленного в тюрьме. На допросе она призналась, что встретилась с Мамедовым в тюремном поезде и проехала с ним от Бакинского железнодорожного вокзала до станции Баладжары. Однако категорически отвергает обвинения в том, что помогла заключенным сбежать.

"Они воспользовались моим доверием. Я не знала, что они собираются бежать", - говорит певица. При этом у следствия пока нет ответа на вопрос, как певица, не являющаяся ни женой, ни родственницей "Бродяги Этибара", смогла попасть в охраняемый спецвагон и проехать в нем, хотя это строжайше запрещено даже близким. "У следствия практически нет сомнений, что Федая Лачин действительно искренне любила и продолжает любить Этибара Мамедова. Неизвестно, что привлекло эту молодую женщину в криминальном авторитете, но факт остается фактом - ради возлюбленного певица даже не побоялась нарушить закон и поставить под удар свою карьеру, достаток, положение в обществе. Степень ее вины и роль в побеге установят следствие и суд, но это, кажется, как раз тот случай, когда любовь зла и саморазрушительна", - пишет издание. В сети распространилось видео, в котором Федая Лачин исполняет песню для сбежавшего "Бродяги Этибара".

Между тем, как сообщают Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана, через несколько дней после побега Али Агами был задержан в городе Ширван. А спустя несколько дней (1 ноября) второй сбежавший заключенный Этибар Мамедов был смертельно ранен во время спецоперации по задержанию в Гаджигабульском районе Азербайджана. Криминальный авторитет скончался по дороге в больницу.

URL: http://www.vb.kg/369195
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