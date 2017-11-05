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Столицу Саудовской Аравии обстреляли ракетами

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Шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщает Lenta.ru.

На перехват снаряда были выпущены несколько противоракет MIM-104 "Patriot", успешно поразившие объект. При этом в Йемене утверждают, что их ракета Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 "Эльбрус" и северокорейская "Хвасон-6") достигла цели.

Хуситы заявили, что сегодняшний обстрел стал ответом на саудовскую интервенцию и ежедневные бомбардировки мирного населения в Йемене. В возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, в свою очередь, отметили, что инцидент не отразился на работе воздушной гавани королевства, однако запуск баллистической ракеты из Йемена "угрожает не только региональной, но и мировой безопасности", передает ТАСС.

Предыдущий пуск баллистической ракеты с территории Йемена по Саудовской Аравии случился 10 октября. Ракета средней дальности типа "Кахир-2" упала в районе Джизан на юго-западе страны.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов - шиитское движение "Ансар Аллах" - и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

URL: http://www.vb.kg/369196
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