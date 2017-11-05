22-летняя кыргызстанка скончалась в Турции, не выходя из комы

В Турции скончалась 22-летняя гражданка КР Ширин Бейшембекова. Об этом сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

Девушка продолжительное время находилась в реанимации в турецкой клинике и сегодня, 5 ноября, она скончалась. Сейчас мать девушки, которая все это время находилась рядом, пытается решить вопрос доставки ее тела на родину.

Напомним, ранее девушка приехала в Турцию, чтобы работать няней. Однако ее состояние ухудшилось и она попала в больницу. Первое время финансовую помощь оказывали ее работодатели. Мать девушки обращалась в консульство, но Молдокматова писала, что дипработники не реагируют оперативно.

Соотечественники могут помочь женщине приобрести авиабилеты и организовать доставку груза-200 на родину. Контакты: +90 530 226 92 22.