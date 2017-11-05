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Японские инженеры создали дирижабль для открытого космоса

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Японские инженеры создали дирижабль для открытого космоса, пишет Life.

По словам специалистов, первый космический полёт будет осуществлён уже в следующем году.

Японские конструкторы создали уникальный дирижабль, который можно использовать для космических полётов. Разработкой занимались всего три человека, которые собираются полететь на нём в открытый космос.

Как заявили инженеры, главный элемент этого комического корабля - композиционный материал, который обеспечивает дирижабль необходимой жёсткостью, прочностью и надёжностью. Также отмечается, что применение этого материала значительно снижает расходы на последующее изготовление.

Дирижабль был построен два года назад, однако всё это время проходил различные испытания и тесты. Инженеры подмечают, что первый космический полёт будет осуществлён уже в следующем году.

URL: http://www.vb.kg/369201
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