Японские инженеры создали дирижабль для открытого космоса, пишет Life.

По словам специалистов, первый космический полёт будет осуществлён уже в следующем году.

Японские конструкторы создали уникальный дирижабль, который можно использовать для космических полётов. Разработкой занимались всего три человека, которые собираются полететь на нём в открытый космос.

Как заявили инженеры, главный элемент этого комического корабля - композиционный материал, который обеспечивает дирижабль необходимой жёсткостью, прочностью и надёжностью. Также отмечается, что применение этого материала значительно снижает расходы на последующее изготовление.

Дирижабль был построен два года назад, однако всё это время проходил различные испытания и тесты. Инженеры подмечают, что первый космический полёт будет осуществлён уже в следующем году.