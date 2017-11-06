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Парень перепил и отправил запрос в МИД о передаче ему Гренландии

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23-летнему Джо было море по колено, когда он напился в баре. Парень решил, что Гренландия должна принадлежать ему, и направил письмо в МИД Дании. Забыв про инцидент, на следующее утро он получил официальный ответ от благодарных чиновников, передает Life.

Джо жаждал власти, но, как он сам признаётся, диапазон его мыслей в пьяном состоянии недостаточно широк. Очередную пьяную пятницу он встретил в баре с размышлениями, какую бы ему территорию покорить.

Выбор пал на Гренландию- автономную территорию, подчинённую Дании. Почему так, он сам не знает, но весь вечер его беспокоил вопрос о том, используют ли датчане свою заморскую территорию. К несчастью, он начал анализировать и пришёл к выводу, что Правительство Дании нерационально использует эту территорию.

"Я пораскинул мозгами и решил, что этот гигантский остров недостаточно прибылен для Дании, и подумал, что было бы вежливо, нет, даже ЩЕДРО с моей стороны - взять заботу о нём на себя. Я имею в виду, снять эту ношу с их плеч, верно?", - рассказал парень.

Идея прочно засела в сознании Джо, и он написал письмо в МИД Дании с просьбой отдать ему и его другу в подчинение эту область. Там, в частности, были и такие строки:

"Привет всем! Меня зовут Джо, мне 23 года. Мой друг и я ищем страну. Но я не буду вас задерживать и сделаю одолжение, чтобы вы лишний раз не заморачивались. Мой друг и я хотим стать соправителями Гренландии. Заранее благодарю вас за 836 109 квадратных миль земли. Мы действительно это ценим", - написал Джо в письме МИД.

Взамен Джо предложил автограф знаменитого актёра, коллекцию лимитированных банок и подшивку журналов Rolling Stone.

На следующее утро Джо ничего не помнил об инциденте и весь день занимался своими делами. Проверив вечером почту, он обнаружил письмо из МИД Дании. Там он прочитал:

"Нам нравится то, что Вы мечтаете о великом...Но отдать Вам Гренландию, к сожалению, не можем. Но благодарим Вас за предложение".

В конце письма МИД Дании предложило Джо работу - преподавать английский язык школьникам. С тех пор Джо с улыбкой вспоминает инцидент. Он распечатал оба письма и повесил их на стену в гостиной.

URL: http://www.vb.kg/369202
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