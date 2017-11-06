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В Питере победитель "Битвы экстрасенсов" угнал Bentley Continental

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В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали 54-летнего победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Петра Смирнова, более известного как Свами Даши. Оказалось, что мужчина передвигался по городу на краденом автомобиле Bentley Continental, пишет Life.

По информации "Фонтанки", иномарка была задержана 1 ноября у станции метро "Выборгская", а сегодня сотрудники УМВД по Выборгскому району отвезли машину на экспертизу.

В апреле Лайф писал о разгоревшемся в самолёте конфликте между певицей Афиной и Свами Даши. После этого исполнительница пожаловалась на угрозы.

URL: http://www.vb.kg/369203
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