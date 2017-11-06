Джобс как Бог. Нейробиологи приравняли увлечение техникой Apple к религии

Мысли о продукции компании Apple задействуют у человека те области мозга, которые также отвечают за обработку религиозной информации, передает Life.

Нейробиологи пришли к такому выводу, просканировав мозг поклонника "яблочной" техники, признавшегося, что он безостановочно думает о своих любимых устройствах.

Свою лепту внесли и антропологи. По их словам, вся модель работы магазинов Apple имеет много общего с храмами: строгость, почти "небесное" освещение и даже сакральный логотип.

В качестве бога в новой вере выступает сооснователь компании Стив Джобс, вдохновлявший "иноверцев" присоединиться к "конфессии" своими "проповедями". А очереди за новым смартфоном не уступают вереницам паломников к различным святыням.