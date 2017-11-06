Погода
$ 69.47 - 69.70
€ 80.78 - 81.28

Джобс как Бог. Нейробиологи приравняли увлечение техникой Apple к религии

190  0
www

Мысли о продукции компании Apple задействуют у человека те области мозга, которые также отвечают за обработку религиозной информации, передает Life.

Нейробиологи пришли к такому выводу, просканировав мозг поклонника "яблочной" техники, признавшегося, что он безостановочно думает о своих любимых устройствах.

Свою лепту внесли и антропологи. По их словам, вся модель работы магазинов Apple имеет много общего с храмами: строгость, почти "небесное" освещение и даже сакральный логотип.

В качестве бога в новой вере выступает сооснователь компании Стив Джобс, вдохновлявший "иноверцев" присоединиться к "конфессии" своими "проповедями". А очереди за новым смартфоном не уступают вереницам паломников к различным святыням.

URL: http://www.vb.kg/369204
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  