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Трамп стал самым непопулярным президентом США за 70 лет

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Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам девяти месяцев на посту президента стал самым низким среди всех глав США за последние 70 лет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный газетой The Washington Post и телеканалом ABС.свидетельствует опрос газеты Washington Post и телеканала ABC.

Работу Трампа поддерживают меньше 4 из 10 американцев - 37%. В свою очередь не согласны с его политикой 59% респондентов. Почти две трети респондентов заявили, что Трамп за время пребывания на посту не сделал ничего.

Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51% (Джимми Картер) до 89% (Джордж Буш-младший) граждан США.

Ранее сообщалось, что только 16% американцев довольны поведением Дональда Трампа на посту президента США.

URL: http://www.vb.kg/369207
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