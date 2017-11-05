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Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года со сканером отпечатка пальца

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Специалисты в области мобильного рынка оценили смартфоны с дактилоскопическим сканером, выпущенные в текущем году, пишет портал newinform.com.

Эксперты в области мобильного рынка проанализировали смартфоны с дактилоскопическим сканером, которые были представлены миру в текущем году. Специалисты составили список самых лучших подобных девайсов.

Согласно результатам исследования, лучшим смартфоном со сканером отпечатка пальца, выпущенным в 2017 году, стал гаджет от американской корпорации Apple iPhone 7 Plus.

Второе место занял смартфон Samsung Galaxy J7 Prime, а третья строчка осталась за Motorola Moto M.

Позиции с четвертой по шестую заняли смартфоны OnePlus 3T, LeEco Le 2 и Asus Zenfone 3 Max соответственно. 

URL: http://www.vb.kg/369208
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