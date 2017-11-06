Астрономы открыли вторую звезду в Солнечной системе

Канадские ученые провели очередное масштабное исследование планет Солнечной системы и неожиданно обнаружили вторую звезду. Об этом пишет runews24.ru.

Находку подтвердило и компьютерное трехмерное моделирование. Также с его помощью специалистам удалось выяснить, что скорость движения проникнувшей в Солнечную систему звезды составляло около 25-100 километров в секунду, а масса ее была в несколько раз меньше массы Солнца. В результате звезда улетела в неизвестном направлении.

Сообщается, что если бы звезда находилась в системе дольше, то стала бы причиной аномальных изменений эксцентриситета или параметра вытянутости орбиты небесного тела в поясе Койпера.

К счастью, в скором времени эта звезда исчезнет, в противном случае могли проявиться опаснейшие для человечества и всей Земли космические аномалии.