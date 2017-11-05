По факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 5 ноября, "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в настоящий момент назначен ряд необходимых экспертиз. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса.

Напомним сегодня в 4.19 утра по проспекту Мира напротив торгового центра Asia Mall произошло крупное ДТП. В результате несчастного случая пять человек погибли, тж-н из которых, водитель машины, сгорел заживо. Трое пострадавших госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.