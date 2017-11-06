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В Бишкеке убили младшего брата Аиды Саляновой

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Аида Джумашева, Кирилл Степанюк

 В Бишкеке убили младшего брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Информацию об этом сегодня, 6 ноября, "ВБ" подтвердил бывший адвокат парламентария Улан Джумаков.

По его словам, 42-летнего Улана Салянова убили в собственном доме сегодня ночью.

"Убийство произошло где-то в 2-2.30 ночи. В дом со слов его супруги ворвались четверо человек в масках и камуфляжной форме. Сначала злоумышленники приставили пистолет к сыну погибшего, а когда между мужчинами завязалась борьба, в него произвели несколько выстрелов. От полученных ранений хозяин дома погиб на месте. Ничего не было украдено из дома. Злоумышленники сбежали сразу после произведенных выстрелов", - сказал Джумаков.

Он добавил, что брат парламентария и его семья были набожными людьми. Глава семьи занимался ремонтом машин.

В интересах следствия подробности не разглашаются, родственники погибшего сейчас дают показания об обстоятельствах произошедшего. В правоохранительных органах, обращают внимание на то, что вышедшая в ряде СМИ информация об убийстве со ссылкой на знакомых семьи содержит ряд неточностей, и делать какие-либо предположения и выдвигать версии некорректно и преждевременно. Рассматриваются все версии случившегося. Правоохранители начали поиски убийц.

URL: http://www.vb.kg/369212
Теги:
убийство
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Комментарии
сули мули
06.11.2017, 08:56
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Комментариев: 217

А может и это дело рук Бабанова!? Ну а как версия вполне реальна же)

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Тимур Худяков
06.11.2017, 09:31
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Комментариев: 77

"Он добавил, что брат парламентария и его семья были набожными людьми. Глава семьи занимался ремонтом машин." - Почерк Кирюхи)

  Скоро кирюха напишет большую статью - что во всем виноваты НПО и ГОСДЕП США))

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sarishkin jva
06.11.2017, 10:28
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наверно братишка был не чист,задолжал по крупному "большим людям" и  кинул он ведь машинами занимался ,а те в свою очередь бац и все ,но думаю совсем скоро следствие разберется 

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гражданин
06.11.2017, 10:53

Это не тот брат.который девушку убил?

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сули мули
06.11.2017, 10:57
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Уверен главный заказчик сидит в белом доме!

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Барс
06.11.2017, 10:59

Самый обычный криминал. Не надо сваливать на власть и всяких госдеп мосдеп. Следствие установит и только суд может назначить меру и определять кто в чем и как .

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sarishkin jva
06.11.2017, 12:13
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Комментариев: 2

что за бред ?! а и вообще откуда у вас "диванных"экспертов все случившееся подводить к политической плоскости ?! оставьте власть в покое и покопайтесь еще глубже один брат сам убийца,муж салянки аферист мошенник,сама тоже не белая пушистая ,а братик то ничем не отличался от своих родных  вот видать  задолжал ,а те таким образом расчетались 

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