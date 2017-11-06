В Бишкеке убили младшего брата Аиды Саляновой

В Бишкеке убили младшего брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Информацию об этом сегодня, 6 ноября, "ВБ" подтвердил бывший адвокат парламентария Улан Джумаков.

По его словам, 42-летнего Улана Салянова убили в собственном доме сегодня ночью.

"Убийство произошло где-то в 2-2.30 ночи. В дом со слов его супруги ворвались четверо человек в масках и камуфляжной форме. Сначала злоумышленники приставили пистолет к сыну погибшего, а когда между мужчинами завязалась борьба, в него произвели несколько выстрелов. От полученных ранений хозяин дома погиб на месте. Ничего не было украдено из дома. Злоумышленники сбежали сразу после произведенных выстрелов", - сказал Джумаков.

Он добавил, что брат парламентария и его семья были набожными людьми. Глава семьи занимался ремонтом машин.

В интересах следствия подробности не разглашаются, родственники погибшего сейчас дают показания об обстоятельствах произошедшего. В правоохранительных органах, обращают внимание на то, что вышедшая в ряде СМИ информация об убийстве со ссылкой на знакомых семьи содержит ряд неточностей, и делать какие-либо предположения и выдвигать версии некорректно и преждевременно. Рассматриваются все версии случившегося. Правоохранители начали поиски убийц.