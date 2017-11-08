В Бишкеке проходит митинг против разработки месторождений на ледниках

Сегодня, 8 ноября, у здания Жогорку Кенеша проходит митинг противников поправок к Водному кодексу.

На митинг пришли около 40 человек. Они требуют от парламента и президента не принимать поправки в Водный кодекс. Отметим, сегодня этот проект закона будет рассматриваться в парламенте.

По их словам, поправки разрешают в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. Глава объединения "Наше право" Калича Омуралиева полагает, что это приведет к экологической катастрофе, международным искам к Кыргызстану и росту коррупции в органах, которые выдают компаниям разрешение на разработку рудников.

Напомним, поправки были предложены два года назад. Согласно им, решение о разрешении разработки месторождения будут приниматься на основании экспертного заключения и с обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, попадающей в зону разработки месторождений. В случае принятия поправок "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Отметим, действующая редакция запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.