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В Бишкеке прошел митинг против разработки месторождений на ледниках

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Алексей Тимаев

Сегодня, 8 ноября, у здания Жогорку Кенеша проходит митинг противников поправок к Водному кодексу.

На митинг пришли около 40 человек. Они требуют от парламента и президента не принимать поправки в Водный кодекс. Отметим, сегодня этот проект закона будет рассматриваться в парламенте.

По их словам, поправки разрешают в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. Глава объединения "Наше право" Калича Омуралиева полагает, что это приведет к экологической катастрофе, международным искам к Кыргызстану и росту коррупции в органах, которые выдают компаниям разрешение на разработку рудников.

Напомним, поправки были предложены два года назад. Согласно им, решение о разрешении разработки месторождения будут приниматься на основании экспертного заключения и с обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, попадающей в зону разработки месторождений. В случае принятия поправок "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Отметим, действующая редакция запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.

URL: http://www.vb.kg/369213
Теги:
законопроект, митинг
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Комментарии
Karina Karimova
08.11.2017, 10:22
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 34
Комментариев: 37

Правильный митинг. А то что они там все с ума посходили? Во-первых, ледники итак уже тают от глобального потепления. А во-вторых, как они это себе представляют - пренос ледника подпадающего под зону рзработки месторождений? Совсем уже от жадности мозг потеряли? Сколько им заплатили интересно? 

0
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alika riza
08.11.2017, 10:34
Карма: -146
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 256
Минусов: 402
Комментариев: 536

проплаченный митинг опять же те дежурные митингующие ,которым на самом то деле по барабану до ледников им бы зелененькие свои отрабатывать 

0
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Джума
08.11.2017, 13:18

Платят тем, кто за добычу на ледниках во что бы то ни стало. А этим навряд ли.

+1
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789
08.11.2017, 14:00

alika riza

проплаченный митинг опять же те дежурные митингующие ,которым на самом то деле по барабану до ледников им бы зелененькие свои отрабатывать 

ладно бы если платили им нормально ..мелочь отрабатывают и за мелочь продают страну..

-1
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Темир.Р.Р
08.11.2017, 14:14

Рано или поздно этим чиновникам которые принимают закон против улучшение климата в кыргызстане и в целом, в будущем придеться ответить по закону .

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Джума
08.11.2017, 15:33

Надеюсь, президент неподпишется под разрешением на добычу в районе ледников и расскажет всю правду о Кумторе.

+1
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