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Шесть строителей из Средней Азии погибли при пожаре в бытовке в Москве

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Шесть человек погибли во время пожара в бытовке на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 6 ноября, в правоохранительных органах.

Отмечается, что они, вероятно, отравились продуктами горения. Собеседник агентства также уточнил, что погибшие - строители, которые проживали в помещении. Источник РИА Новости поясняет, что все они были выходцами из Средней Азии.

По одной из версий, пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания или неисправности электрообогревателя.

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщает, что пожар произошел в доме 1с18 на Складочной улице. Сообщение о возгорании поступило в 2:25 минут. Огонь охватил площадь около 12 квадратных метров. Пламя удалось потушить через несколько минут.

URL: http://www.vb.kg/369215
Теги:
пожар, Москва
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