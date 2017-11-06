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В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем

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На юге Саудовской Аравии разбился вертолет, на его борту находилось девять человек. Среди погибших - член королевской семьи принц Мансур бен Мукрин и несколько чиновников административного округа Асир, в том числе начальник полиции столицы провинции, сообщает Al Arabiya.

Официального подтверждения факта произошедшего от властей королевства в настоящий момент нет.

17 августа стало известно о гибели принца Бандара бен Фадда. Ранее, 8 августа, было сообщено о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха.

5 ноября Национальный антикоррупционный комитет поместил 11 принцев под арест.

В настоящее время в Саудовской Аравии проживает свыше пяти тысяч принцев, потомков основателя и первого короля государства Ибн-Сауда.

URL: http://www.vb.kg/369220
Теги:
авиакатастрофа, Саудовская Аравия
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