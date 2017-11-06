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Почти 30 человек погибли при стрельбе в техасской церкви

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27 человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и 24 получили ранения в результате стрельбы в техасской церкви, передает Daily Mail.

Как сообщают очевидцы, в баптистскую церковь Сазерленд-Спрингс в Техасе в 11:30 по местному времени вошел мужчина в военной экипировке и открыл стрельбу. В это время на службе находилось около 50 человек.

Мотивы стрелка пока не известны, его личность не установлена. Местные жители опасаются, что он может быть кем-то из их знакомых, так как поселение Сазерленд-Спрингс небольшое.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в Twitter. Он отметил, что следит за ситуацией.

URL: http://www.vb.kg/369222
Теги:
стрельба, США
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Комментарии
сули мули
06.11.2017, 11:17
Карма: -37
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Плюсов: 145
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Комментариев: 217

Это бабанов хочет дестабилизировать обстановку в США.

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