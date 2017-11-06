Аравийская коалиция решила закрыть все порты Йемена после удара по Эр-Риаду

Командование аравийской коалиции объявило о закрытии всех аэропортов, наземных и морских портов Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду, сообщает Саудовское агентство печати.

"В соответствии с обновленным порядком, эти меры будут осуществляться с учетом необходимости продолжения ввоза и вывоза гуманитарных грузов, а также въезда и выезда гуманитарных бригад", – говорится в заявлении.

Коалиционное командование призвало жителей страны, гуманитарных работников, а также дипломатические миссии избегать районов боевых действий и районов, которые "не контролируются законным правительством Йемена".

4 ноября повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Риада, которая была перехвачена с помощью противоракет MIM-104 Patriot.

В Йемене с августа 2014 года идет противостояние между правительством изгнанного из страны суннитского президента Абд Раббо Мансура и хуситами-шиитами из движения "Ансар Аллах", которые поддерживают бывшего президента Али Абдалу Салеха.