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Убийцы брата Аиды Саляновой предположительно скрылись на минивэне

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Аида Джумашева

Убийцы брата Аиды Саляновой Улана предположительно скрылись на минивэне. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что по предварительным данным, злоумышленники произвели два выстрела из огнестрельного оружия в Улана Салянова, после чего скрылись с места происшествия.

"Потерпевший от полученных ран скончался в территориальной больнице. В момент совершения преступления в доме в это время находились 42-летний хозяин дома, его супруга и сын 2000 года рождения. Улан Салянов является братом депутата парламента Аиды Саляновой. По полученным данным, преступники предположительно скрылись на минивэне белого цвета. Органами внутренних дел по городу Бишкек и Чуйской области введен план "Перехват". Ведется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному тяжкому преступлению. Следствием рассматриваются несколько версий данного преступления. Политические мотивы не рассматриваются. В настоящее время созданы следственно-оперативные группы, расследование проводит следственная служба МВД КР. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Расследование данного преступления на контроле руководства министерства внутренних дел", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщили "ВБ" в правоохранительных органах, Улан Салянов скончался от огнестрельного ранения в грудную клетку. Предварительно, выстрел произвели из пистолета Макарова.

URL: http://www.vb.kg/369224
Теги:
Аида Салянова, убийство, Бишкек
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