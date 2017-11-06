Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Узбекистана

Алмазбек Атамбаев, 5 ноября, принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития кыргызско-узбекских отношений.

Стороны отметили целесообразность практической реализации договоренностей достигнутых в ходе взаимных государственных визитов глав государств двух стран, а также важность ускорения реализации совместных проектов в сфере транспорта, туризма и торгово-экономической области.