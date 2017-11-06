Техасский стрелок был осужден за нападение на жену и ребенка

Открывший стрельбу в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс Девин Келли пять лет назад был осужден военным трибуналом за нападение на жену и ребенка. Об этом CNN сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.

Ранее телеканал передавал, что преступник служил в военно-воздушных силах США, занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико с 2010 года до его увольнения. Стефанек уточнила, что Келли "был уволен по дисциплинарным причинам в 2014 году и находился под арестом 12 месяцев".

5 ноября стало известно, что при стрельбе погибло 26 человек, более 20 получили ранения. Мужчина в военной форме зашел в церковь во время службы и открыл огонь по людям.

Преступнику пытался помешать местный житель, который стал стрелять в злоумышленника. Келли пытался скрыться от него на машине, в которой позже было найдено его тело. Но пока неизвестно, погиб ли он от пули горожанина или покончил с собой.