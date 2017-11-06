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Премьер-министр КР поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

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Премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 6 ноября, поздравил работников информации и печати с профессиональным праздником – Днем информации и печати КР.

В поздравлении главы правительства говорится:

"Уважаемые работники сферы информации и печати! Дорогие журналисты!

От имени правительства Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем информации и печати Кыргызской Республики.

В современном динамично развивающемся мире средства массовой информации играют огромную роль, оказывая значительное влияние на формирование общественного мнения по всем актуальным глобальным и локальным вопросам.

Благодаря вашей работе мы всегда находимся в курсе последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни страны. Вы вносите значительный вклад в обеспечение открытости и подотчетности работы государственных органов, развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, печатным словом охраняете права и свободы граждан, живете проблемами наших жителей, помогаете им быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию.

Правительство Кыргызской Республики высоко оценивает труд журналистов, открыто говорящих обо всех насущных проблемах. Мы всегда открыты к диалогу и совместной работе, так как у нас одна общая цель – построение процветающего и безопасного государства, где права и интересы каждого человека будут надежно защищены!

Дорогие журналисты!

В этот праздничный день желаю всем работникам средств массовой информации счастья, здоровья, благополучия и новых творческих свершений, которые будут по достоинству оценены обществом!

URL: http://www.vb.kg/369229
Теги:
праздник, Сапар Исаков, СМИ
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