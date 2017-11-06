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На границе сократились пробки. Казахстан начал пропускать порожние фуры

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Кирилл Степанюк

Пограничная служба Кыргызстана сообщает о заметном сокращении количества большегрузных автомобилей у пункта пропуска через границу Казахстана "Ак-Тилек автодорожный".

Сегодня у КПП простаивают порядка 70 - 80 большегрузных автомобилей, в то время как до недавнего времени их количество превышало 300 единиц, а протяженность автомобильного затора достигал нескольких километров. На границе скопилось очень много пустых грузовиков, и их начали досматривать и пропускать значительно быстрее. Пробка сократилась более чем в три раза, только за минувшие сутки.

В пограничном ведомстве с выводами не спешат, но отмечают, что положительные сдвиги очевидны. Также в ГПС отмечают, что на пункте пропуска "Ак-Жол" в очереди на прохождение необходимых процедур стоят не более 20-ти грузовых автомобилей.

URL: http://www.vb.kg/369230
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан
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Комментарии
Karina Karimova
06.11.2017, 19:22
Карма: -13
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Плюсов: 19
Минусов: 32
Комментариев: 32

Ну наверное подписанные бумажки в Ташкенте хоть как то повлияли.

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