На границе сократились пробки. Казахстан начал пропускать порожние фуры

Пограничная служба Кыргызстана сообщает о заметном сокращении количества большегрузных автомобилей у пункта пропуска через границу Казахстана "Ак-Тилек автодорожный".

Сегодня у КПП простаивают порядка 70 - 80 большегрузных автомобилей, в то время как до недавнего времени их количество превышало 300 единиц, а протяженность автомобильного затора достигал нескольких километров. На границе скопилось очень много пустых грузовиков, и их начали досматривать и пропускать значительно быстрее. Пробка сократилась более чем в три раза, только за минувшие сутки.

В пограничном ведомстве с выводами не спешат, но отмечают, что положительные сдвиги очевидны. Также в ГПС отмечают, что на пункте пропуска "Ак-Жол" в очереди на прохождение необходимых процедур стоят не более 20-ти грузовых автомобилей.