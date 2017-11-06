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Что делать, или Кто главный враг государства

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Чего не сотворилось за годы и, даже, за десятилетия новой жизни?!

Возникли новые слова, новые понятия, новые профессии; ну, например, "обдеятель". Оно, это понятие, вмещает в себя, как правило, громкоголосых бездельников, которые или готовят себя к карьере коридорных в коридорах власти или функционирующих – мелькающих перед глазами. Всякого рода эксперты, правозащитники и т.п., как в Вечной Книге "каждой твари по паре". Если только по паре, тогда они были бы не так заметны. Они ассоциируются с мурашами, чувствующими запах сладкого и облепляющими сосательную карамель, выплюнутую кем-то малокультурным на асфальт.

Начинается это общественное продвижение с детского сада – школы, когда учителя стыдливо завышают отпрыску оценки, только за то, что он обучился основам демагогии и "чешет как по написанному". Затем он, общественник – призывоуст, попадает в вуз, где, соединяясь с себе подобными, вьет общественные гнезда, вместо того, чтобы учиться. А зачем?! Если понадобится характеристика, то в ней отразятся не знания, а "принимал участие", "руководил", "создавал" и пр., и пр. А дальше все, как всегда, он будет приказывать и объяснять нам, как надо работать. Всем давно известно, что есть те, кто работает и те, кто лучше всех знает, как надо работать.

Такие активные бездельники. Я наивно полагал, что их не так много, но оказалось, что заблуждался – ошибался. На выборах главы, выбившийся из них (госек) получил много больше голосов, чем другие и занял одну из первых строчек рейтинга.

Недавно столкнулся я с таким "движетелем прогресса" и пытался объяснить ему, что мне, такие как он, на дух не нужны, и чтобы он забыл дорогу к моим студентам, на что получил ответ: "Студенты не ваши, а наши!"

Действительно не так уж безобидны различные общественные организации, пришедшие на смену пионерам – комсомольцам. Необходимо противоядие от всякого рода демагогопризывающих – разлагающих, демонстрирующих, что вместо труда можно другими способами выловить рыбку из пруда.

Как всегда работающим некогда бороться с армией (агрессивных в своем общественном безделии), а они, как ржа или как недоброкачественная опухоль – кому какое сравнение больше нравится, разлагают и коллективы и госсистему. Призывами! Глашатайством! Сладкоголосием!

…А вы говорите…

…вот так и живем…

Профессор АС Кацев

P.S. А работники ЖК-х (плохиши из Парламента), так и не дали президенту подарить народу еще одну красную дату. Крадуны не смогли принять в 3-х одобрениях Закон. У них самих отдых, когда им вздумается.

URL: http://www.vb.kg/369233
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