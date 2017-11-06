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Аппарат президента КР и представители СМИ почтили память Геннадия Павлюка

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ВБ

В канун профессионального праздника журналистов – Дня информации и печати, руководитель аппарата президента КР Алмазбек Усенов, а также представители средств массовой информации посетили памятник журналисту Геннадию Павлюку и возложили к нему цветы.

На мероприятии, которое уже стало традиционной, Усенов отметил, что память журналиста Геннадия Павлюка отдавшего свою жизнь во имя справедливости и свободы слова является напоминанием о важности построения страны свободных людей.

"Отдавая дань памяти Геннадию Павлюку, мы вспоминаем всех, кто боролся за свободу слова", - сказал в заключении глава аппарата президента.

Напомним, что памятник Геннадию Павлюку был установлен в октябре 2010 года и после того, как был украден вандалами в мае 2012 года, был восставлен по инициативе президента Алмазбека Атамбаева на его личные средства.

По мнению главы государства, Геннадий Павлюк в самые сложные моменты, не боялся говорить правду, поступал по зову сердца, по совести. Он боролся за свободу, за справедливость, за страну и ее будущее.

URL: http://www.vb.kg/369234
Теги:
памятник, СМИ
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