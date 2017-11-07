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Сами сможем. Все лотереи намерено проводить государство

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ВБ

Премьер-министр Сапар Исаков поручил проводить государственную лотерею собственными силами ГП "Государственная лотерейная компания"

Сапар Исаков 6 ноября провел рабочее совещание по вопросу деятельности ГП "Государственная лотерейная компания". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Премьер-министр отметил необходимость обеспечения открытости функционирования механизма организации и проведения государственной лотереи в стране.

В частности Исаков отметил, что при проведении тендера по отбору дистрибьютора по изготовлению и распространению лотерейных билетов имеется большая вероятность возникновения коррупционных рисков.

Глава кабмина подчеркнул, что имеется ряд фактов лоббирования интересов отдельных компаний, участвовавших в тендере.

В этой связи, премьер-министр поручил рассмотреть ответственность руководства ГП "Государственная лотерейная компания" и поручил в недельный срок внести предложения о проведении государственной лотереи собственными силами ГП "Государственная лотерейная компания".

Кроме того поручено обеспечить полную открытость и прозрачность в деятельности госпредприятия.

Глава правительства напомнил, что одной из основных целей ГП "Государственная лотерейная компания" является поддержка социального сектора за счет ее доходов, в частности сферы культуры и спорта.

URL: http://www.vb.kg/369235
Теги:
Сапар Исаков
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Комментарии
Сергей Зеленов
07.11.2017, 09:52
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Комментариев: 1

Сами с усами. Сначало с лиглассом разберитесь, сами. Безопасный город сами реализовали? А ведь уже давно работал бы и бюджет пополнял бы и люди бы не гибли. Опять откусят от бюджета денег в карман, которых как потом окажется не хватает, на этом и все.

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Айзат Мирахимов
07.11.2017, 10:27
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Комментариев: 4

Снова на те же грабли наступает господин Исаков. Сергей вы правильно подметили, ситуация один в один как с Безопастным городом. Печально что чиновники, даже такого ранга заботятся не о бюджете и социальных благах страны а исключительно о своих интересах. БГ точно так же зарубили с обещаниями что сами, в итоге взяли несколько десятков миллионов сомов, которых не хватило даже на функционирование одной камеры, а потом все замяли. Нет ни проекта ни денег. Где деньги ЗИН? Сапару Исакову надо быть осторожнее в повторении подобных схем. Все таки еще не закрепился на своем посту, не проявил себя никак.

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Let it Be
07.11.2017, 10:44
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Комментариев: 1

Вот чем Исаков отличился? Он же наверное даже как обычно в вопрос не вник, и даже не прочитал прошлые публикации. Всегда говорит то о чем даже не знает, а потом выясняется что его видите ли в очередной раз подставили. Когда же в стране будет нормальный руководитель? На занозе писали подробные разъяснения по этой лотереи. Проект направлен на социальные нужды. Огромные средства планировалось с прибыли выделять на благотворительность и социальные нужды.  Тем более что и рекламную компанию на себя брал победитель тендера. И все оборудование после обучения специалистов и окончания контракта безвозмездно остается в нашей стране. Зачем опять делать из этого утопию, в виде сами справимся. Исаков сам прекрасно понимает, и даже более того доказал, что самим такие проекты реализовывать у нас нет ни денег ни знаний.

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Нурбек Касымалиев
07.11.2017, 11:20
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Комментариев: 2

Ну бред же, полный бред. Мы прекрасно знаем как у нас все своими руками реализуется. Только в свои карманы. Возможно Исаков чувствует что не справляется на своем посту, и что его скоро вежливо попросят. Решил как и Турганбаев на последок насолить.

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