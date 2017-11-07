Сами сможем. Все лотереи намерено проводить государство

Премьер-министр Сапар Исаков поручил проводить государственную лотерею собственными силами ГП "Государственная лотерейная компания"

Сапар Исаков 6 ноября провел рабочее совещание по вопросу деятельности ГП "Государственная лотерейная компания". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Премьер-министр отметил необходимость обеспечения открытости функционирования механизма организации и проведения государственной лотереи в стране.

В частности Исаков отметил, что при проведении тендера по отбору дистрибьютора по изготовлению и распространению лотерейных билетов имеется большая вероятность возникновения коррупционных рисков.

Глава кабмина подчеркнул, что имеется ряд фактов лоббирования интересов отдельных компаний, участвовавших в тендере.

В этой связи, премьер-министр поручил рассмотреть ответственность руководства ГП "Государственная лотерейная компания" и поручил в недельный срок внести предложения о проведении государственной лотереи собственными силами ГП "Государственная лотерейная компания".

Кроме того поручено обеспечить полную открытость и прозрачность в деятельности госпредприятия.

Глава правительства напомнил, что одной из основных целей ГП "Государственная лотерейная компания" является поддержка социального сектора за счет ее доходов, в частности сферы культуры и спорта.