Шведы обновили рекорд скорости серийных автомобилей

Шведская компания по производству эксклюзивных гиперкаров Koenigsegg объявила о новом рекорде скорости для серийных автомобилей, сообщает Motor Authority. Видеозапись заезда опубликована на YouTube.

Автомобиль Koenigsegg Agera RS развил среднюю скорость в 447 километров в час в двух заездах на закрытом участке трассы 160 в районе города Парамп, штат Невада, США. Машина оснащена 5-литровым двигателем с двумя турбинами, его мощность - 1360 лошадиных сил. За рулем был тест-пилот фирмы Никлас Лилья (Niklas Lilja).

Предыдущий рекорд скорости для серийных автомобилей установили в 2010 году на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport, он составлял 431 километр в час.

К июню 2017 года Koenigsegg распродала все 80 экземпляров гиперкара Regera, который может разгоняться до 440 километров в час. Автомобиль показали в 2015 году на международном автосалоне в Женеве.