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США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

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В США назвали сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности, сообщает Scout Warrior. Издание побеседовало с ответственным за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариасом. По мнению эксперта, постепенный прогресс в области гиперзвукового оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития.

Беспилотный полет разведывательного аппарата должен состояться в 2030-х годах, тогда как сверхзвуковые многоразовые изделия аналогичного назначения полетят только в 2040-х. Примерно к этому же времени запланировано создание гиперзвуковых платформ, с которых будет обеспечиваться запуск различного типа изделий, в частности ракет и разведывательных беспилотников.

Захариас полагает, что именно через два-три десятилетия будет достигнут прогресс в автономности и двигателестроении, достаточный для принятия на вооружения подобных беспилотников.

Гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие и отдельные модели гиперзвуковых беспилотников планируется принять на вооружение уже в 2020 годах.

Гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов, например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час). Считается, что это позволит избежать воздействия ПВО или ПРО вероятного противника.

URL: http://www.vb.kg/369238
Теги:
оружие, США
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