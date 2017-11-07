Погода
$ 69.55 - 69.83
€ 80.72 - 81.35

Полицейские в Бразилии расстреляли подростков-бандитов во время стрима

423  0
www

Бразильские полицейские расстреляли машину, в которой находились четверо подростков, предположительно, участников одной из уличных банд. Видео публикует Live Leak.

Молодые люди слушали музыку в стиле фанк, что в отдельных регионах страны является признаком принадлежности к преступным сообществам. Свое времяпрепровождение юноши транслировали в сети, когда раздались выстрелы. Полицейские открыли огонь, так как заподозрили, что молодые люди незадолго до этого совершили преступление и находятся в розыске. В результате происшествия трое подростков были убиты.

URL: http://www.vb.kg/369239
Теги:
стрельба, Бразилия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  