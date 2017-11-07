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Пентагон назвал вторжение единственным способом разоружить Северную Корею

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Представитель Объединенного комитета начальников штабов контр-адмирал Майкл Дюмонт заявил, что полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу можно лишь путем наземного вторжения в эту страну. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

По словам адмирала, даже приблизительно оценить возможные потери при такой операции чрезвычайно сложно. Высокопоставленный военный также описал возможные риски подобной операции, в том числе и вероятность ядерного контрудара, который Северная Корея может нанести, пока американские войска попытаются обезвредить ядерные арсеналы, находящиеся в глубоких туннелях. Таким образом Дюмонт ответил на запрос конгрессмена Теда Лью.

Во встречном заявлении Лью подчеркнул, что слова Дюмонта вызывают серьезное беспокойство, и предупредил, что в первые же дни военных действий конфликт с Северной Кореей может привести к сотням тысяч и даже миллионам жертв. "Анализ подтверждает давно известный факт: хороших вариантов военных действий против Северной Кореи нет", - резюмировал политик.

Ранее 6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию. "Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь", - подчеркнул Трамп.

URL: http://www.vb.kg/369241
Теги:
Северная Корея, США
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