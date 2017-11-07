Студенты-кыргызстанцы из Санкт-Петербурга покажут постановку спектакля

В Кыргызском национальном драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова состоится премьера документального спектакля по мотивам пьесы Юлии Дамскер "На закате солнца", созданного студентами Санкт-Петербургской театральной академии и Академии русского балета имени Вагановой.

Само название проекта – "Закат" – мало говорит о возрасте главных героев, но смысл метафоры раскрывается уже с первой сцены. В одной квартире живут две 77-летние женщины, которых связывает не только многолетняя дружба, но и общая профессия –они актрисы.

"Мы создаем спектакль, основанный на реальных историях актрис нашего театра -забытых звёзд. Чтобы собрать истории актрис участники проекта максимально глубоко погружаются в их жизнь, хочется рассказать не про роли, а про сегодняшнее общество и про время в котором мы жили и живем", - говорит режиссер спектакля студент Санкт-Петербургской театральной академии мастерской Геннадия Тростянецкого Уланмырза Карыпбаев.

В спектакле заняты звезды отечественного театра и кино Народные артисты КР Гулайым Каниметова, Турганбубу Бообекова и Тилек Джумагазиев.

Премьера состоится 8-9-ноября в 18:00 на сцене Кыргызского драмтеатра.