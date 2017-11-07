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В Казахстан не прошла хурма из Кыргызстана. Она была заражена

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Глеб Куренев

Около 20 тонн хурмы из Кыргызстана, которая направлялась в Казахстан были отозваны. Сообщается, что она была заражена. Такой информацией делится министерство сельского хозяйства республики Казахстан.

Уточняется, что 3 ноября текущего года в ходе фитосанитарного контроля государственными инспекторами по карантину в Кордайском районе был выявлен вредитель червец Комстока в хурме весом около 20 тонн.

"В связи с нарушениями законодательства Евразийского экономического союза в области карантина растений указанная подкарантинная продукция возвращена обратно на территорию Кыргызской Республики" - сообщает министерство сельского хозяйства РК.

Также сообщается, что данный вредитель повреждает более 300 видов растений в их числе груши, яблоки, персики, абрикосы и другие.

Напомним, ранее Казахстан запретил ввоз продукции пяти молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана из-за выявленных нарушений.

URL: http://www.vb.kg/369244
Теги:
граница, Казахстан, сельское хозяйство
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